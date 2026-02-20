Квитки на поїзд утричі дешевші за собівартість — держава компенсуватиме різницю Укрзалізниці

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запуск експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення далекого сполучення. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Йдеться про поступовий перехід до європейської моделі PSO (Public Service Obligation), коли держава на системній основі компенсує перевізнику різницю між реальною собівартістю перевезень і чинними соціально доступними тарифами.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, залізниця є критично важливим транспортом для мільйонів українців, а новий механізм має забезпечити стабільність руху поїздів та доступність подорожей.

У міністерстві наголосили, що фактична собівартість поїздки в середньому більш ніж утричі перевищує ціну квитка, тоді як тарифи залишаються максимально доступними, зокрема в умовах воєнного стану. Залізниця працює під постійними обстрілами та руйнуваннями, тому потребує стабільного фінансування.

На 2026 рік обсяг державного замовлення на пасажирські перевезення встановлено на рівні 16 млрд грн. Кошти покриватимуть основні маршрути далекого сполучення, а держава замовлятиме послуги та контролюватиме їх виконання.

До перевірки коректності витрат залучать Державну аудиторську службу України, а фінансування здійснюватиметься щоквартально шляхом авансування. Також передбачено покриття перевезень, виконаних у січні–лютому 2026 року.

У відомстві підкреслили, що нова модель запроваджує прозорі та прогнозовані правила фінансування, зменшує фінансове навантаження на АТ «Укрзалізниця» та дозволить поступово відмовитися від перехресного субсидіювання. Експериментальний механізм розглядають як крок до інтеграції у європейську модель PSO, яка застосовується в країнах ЄС.