На Закарпатті збудували готель на захоплених землях лісфонду: стали відомі імена фігурантів справи на 150 млн грн

На Закарпатті викрили масштабну схему незаконного використання земель лісового фонду Ужгородського надлісництва, де функціонував готельно-рекреаційний комплекс. Вартість самовільно зайнятих ділянок експерти оцінили у понад 150 млн грн. Слідство з’ясувало, що одним із кінцевих бенефіціарів комплексу є 59-річний народний депутат від забороненої політичної партії ОПЗЖ, підозрюваний у державній зраді та фінансуванні росгвардії, який наразі перебуває під вартою.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Контроль за діяльністю комплексу здійснювався через довірених осіб та колишнього помічника – керівника підконтрольних підприємств і директора відпочинкового комплексу.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, йдеться про Нестора Шуфрича та його помічника Андрія Опаленика.

За даними слідства, колишній помічник нардепа організував самовільне зайняття понад 2,4 га земель лісового фонду, де без дозвільних документів збудували будівлі, альтанки, спортивний майданчик та інші об’єкти. Загалом понад 8,5 га державних земель використовувалися не за цільовим призначенням.

Комплекс здійснював комерційну діяльність, рекламував послуги в Інтернеті, зокрема проживання, організацію заходів, риболовлю, оренду альтанок та спортивні активності. Водночас документи на користування землями були відсутні, договори оренди та податки не укладалися і не сплачувалися, спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів не отримувалися.

Про підозру повідомлено:

колишньому помічнику нардепа за самовільне зайняття земель та будівництво (ч. 1, ч. 3 ст. 197-1 КК);

начальнику Ужгородського надлісництва, який також є депутатом Закарпатської обласної ради, за службову недбалість із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 367 КК).

Слідство встановило, що посадовець знав про незаконне використання ділянок, однак не вжив заходів для припинення порушень і не повідомив уповноважені органи, що дозволило підприємствам тривалий час безоплатно користуватися державними землями. Експерти оцінили вартість самовільно зайнятих ділянок у понад 150 млн грн. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, ініційовано відсторонення посадовця та перевіряється причетність інших осіб до схеми.