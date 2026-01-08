Підозрюваного в держзраді нардепа Шуфрича можуть випустити під заставу у понад 33 млн гривень

Київський апеляційний суд обрав нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Несторові Шуфричу альтернативний запобіжний захід — заставу у понад 33 мільйони гривень. Народного депутата підозрюють в державній зраді.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Шуфрича Дмитра Савицького.

“Суд наразі постановив ухвалу про внесення додаткового, скажімо так, альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень”, — сказав він.

Реклама

Реклама

За словами адвоката, така сума для його клієнта є “непомірною”, тому наразі питання про сплату застави є досить сумнівним.

“Навіть враховуючи всі чутки про його значний матеріальний статок, як стверджує сторона обвинувачення. Проте наразі, знову ж таки, не є таємницею, що на нього були накладені персональні санкції РНБО в січні минулого року, й всі його активи заблоковані. Є об’єктивна неможливість здійснювати будь-які фінансові операції”, — пояснив Савицький.

Також, як підкреслив адвокат, клієнт понад два роки перебуває під вартою — не відвідує роботу і не отримує зарплату, а тому, відповідно, не має грошей.

Нагадаємо, 19 листопада 2025 року суд продовжив тримання Шуфрича у СІЗО без альтернативи у вигляді застави до 17 січня 2026 року. Тоді ж його експомічника залишили під домашнім арештом до 19 січня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої партії “ОПЗЖ” Нестора Шуфрича і його експомічника В’ячеслава Черепані. Їх звинувачують у ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України. Крім цього, депутатові Шуфричу інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).