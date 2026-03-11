        Економіка

        Reuters: уряд Росії готується скоротити всі “нечутливі” видатки бюджету на 10%

        Віктор Алєксєєв
        11 Березня 2026 20:50
        Ілюстративне фото / Фото Reuters
        Ілюстративне фото / Фото Reuters

        Уряд Росії працює над планом щодо 10-відсоткового скорочення всіх неключових, «нечутливих» видатків бюджету, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

        «Міністерство фінансів поінформувало відомства, що розподіляють бюджетні кошти, про необхідність скорочення витрат. Зараз вони обговорюють, що саме скоротити», — заявив один із співрозмовників агентства. Одні джерела кажуть про 10-відсоткове скорочення, інші — що розмір скорочення ще не затверджено.

        У самому відомстві підтвердили журналістам, що обговорюють заходи «щодо пріоритетності бюджетних витрат» з іншими міністерствами. Мінфін заявив, що скорочення не торкнуться військових і соціальних витрат. За словами анонімних співрозмовників Reuters, соціальних виплат і зарплат бюджетникам скорочення теж не торкнуться.

        «Це завжди робиться шляхом оптимізації несуттєвих витрат. Деякі нові проекти будуть призупинені, наприклад, будівництво або ремонт доріг», — зазначив одне з джерел агентства.

        Частину вивільнених коштів уряд має намір направити до Фонду національного добробуту, щоб уникнути його можливого вичерпання, йдеться в статті.

        Остаточне рішення про план скорочень буде залежати від того, яка ціна на нафту встановиться на тлі війни Ізраїлю і США з Іраном. За словами одного з джерел Reuters, поточна бюджетна ситуація вимагає скорочення витрат незалежно від короткострокових коливань цін на нафту.


