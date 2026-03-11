У Києві викрили схему легалізації іноземців у країнах ЄС

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила у Києві масштабне угруповання, яке займалося незаконною легалізацією іноземців у країнах Європейського Союзу. Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, правоохоронці понад пів року проводили комплексні заходи в Україні та за кордоном, зокрема негласні слідчі дії, під час яких задокументували діяльність фігурантів, їхні ролі у схемі та механізм її функціонування.

Зловмисники виготовляли високоякісні підроблені документи, які дозволяли мігрантам безперешкодно перетинати кордони та перебувати в країнах ЄС. Серед підробок були паспорти, посвідки на проживання, карти побуту, водійські посвідчення та страхові поліси.

Реклама

Реклама

Клієнтами угруповання були вихідці з Росії, Близького Сходу та інших країн, які вже перебували на території Євросоюзу та намагалися легалізувати своє перебування.

За інформацією слідства, лише з травня 2025 року учасники схеми продали підроблених документів щонайменше на 17,8 млн гривень.

Для реалізації схеми було створено розгалужену мережу, до якої входили ІТ-фахівці та аналітики, що через контекстну та таргетовану рекламу в інтернеті шукали клієнтів, кол-центр у Києві для супроводу замовників, підрозділи з виготовлення підроблених документів, а також логістична мережа для доставки документів з України до країн ЄС.

За наявними даними, до злочинної діяльності було залучено понад 100 осіб із чітко розподіленими ролями та завданнями.

Під час спецоперації правоохоронці провели 12 одночасних обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів. У них вилучили комп’ютерну та мобільну техніку з доказами протиправної діяльності, чорнові записи та документи щодо виготовлення підробок і отримання коштів за їх продаж, SIM-карти українських та іноземних операторів, а також готівку в іноземній валюті на суму понад 70 тисяч доларів США.

Наразі сімох ключових учасників схеми затримано та повідомлено їм про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури столиці.