Axios: Адміністрація Трампа просить Ізраїль не атакувати іранські нафтові об’єкти

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Ізраїлю з проханням утриматися від подальших ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, зокрема по нафтових об’єктах. Запит був переданий ізраїльській стороні на високому політичному рівні.

Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників видання, Вашингтон напряму доніс своє прохання до начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еяля Заміра. Це сталося приблизно через десять днів після початку спільних операцій США та Ізраїлю проти іранських цілей.

Один з ізраїльських посадовців зазначив, що американська сторона також попросила попереджати її заздалегідь про можливі удари по нафтових об’єктах Ірану.

За інформацією джерел, адміністрація США пояснила свою позицію кількома причинами. Зокрема, атаки на енергетичну інфраструктуру можуть завдати шкоди цивільному населенню Ірану, значна частина якого, як вважається, виступає проти чинної влади. Крім того, Дональд Трамп прагне зберегти можливість співпраці з нафтовим сектором Ірану після завершення війни. Також такі удари можуть спровокувати масштабні атаки у відповідь по енергетичних об’єктах у країнах Перської затоки.

Одне з джерел назвало можливі удари по нафтових і енергетичних об’єктах Ірану «варіантом судного дня», який може бути використаний лише у випадку, якщо Іран першим атакує нафтову інфраструктуру країн Перської затоки.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками у разі загрози світовим поставкам нафти. За його словами, у такому випадку Іран буде вражений “у 20 разів сильніше”.

Водночас критики зазначають, що удари по енергетичній інфраструктурі Ірану можуть призвести до різкого зростання цін на нафту та дестабілізації світових ринків.

Деякі американські законодавці також закликали Ізраїль обережно підходити до вибору цілей. Зокрема сенатор Ліндсі Грем заявив, що збереження нафтової економіки Ірану може мати значення для майбутнього країни після можливої зміни режиму, водночас наголосивши на необхідності виважених стратегічних рішень.