        Українська ППО знешкодила 90 із 99 російських безпілотників

        Галина Шподарева
        11 Березня 2026 09:10
        читать на русском →
        Мобільні вогневі групи / Фото: НГУ
        У ніч на 11 березня російські війська атакували Україну 99 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 90 російських дронів.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 10 березня, росіяни атакували Україну 99 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 70 із них – “шахеди”.

        Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 90 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.


