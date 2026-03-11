Українська ППО знешкодила 90 із 99 російських безпілотників

У ніч на 11 березня російські війська атакували Україну 99 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 90 російських дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 10 березня, росіяни атакували Україну 99 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 70 із них – “шахеди”.

Реклама

Реклама

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 90 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.