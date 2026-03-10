Росіяни атакували Харків: “шахед” влучив у приватний будинок

Увечері 10 березня російський безпілотник атакував приватний житловий сектор Харкова. Внаслідок удару сталися пожежі, за попередніми даними жертв і постраждалих немає.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар зафіксували на межі Холодногірського та Шевченківського районів Харкова. Попередньо, місто атакував ворожий бойовий дрон типу «шахед».

Згодом міський голова уточнив, що внаслідок удару по приватному будинку виникла масштабна пожежа. Інформацію щодо постраждалих на той момент уточнювали.

Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов також повідомив про ворожий удар БпЛА по Харкову. За його словами, після атаки спалахнула пожежа, попередньо горів приватний будинок.

У ДСНС уточнили, що удару було завдано по території приватного житлового сектору в Шевченківському районі міста. У результаті обстрілу виникли два осередки займання за різними адресами.

За даними рятувальників, горіли гараж, господарча споруда та чагарники на загальній площі 30 квадратних метрів. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалися підрозділи ДСНС, зокрема сапери та психологи.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.