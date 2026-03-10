Усик назвав трьох суперників, з якими планує провести бої перед завершенням кар’єри

Об’єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів про плани провести ще три поєдинки перед завершенням кар’єри. Українець назвав суперників, з якими хоче вийти на ринг.

Як повідомляє Чемпіон, український боксер заявив, що серйозно ставиться до майбутнього поєдинку з нідерландцем Ріко Верховеном.

«Для мене це справжній бій. Так, Ріко – не дуже хороший боксер, але все нормально. Це такий веселий бій. Але наступний поєдинок я хочу провести з переможцем битви Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі», – сказав Усик.

За словами боксера, він планує провести ще три бої.

«Я збираюсь провести три бої. Перший – Ріко. Другий – той, хто переможе в бою Вордлі – Дюбуа. Третій – мій друг, жадібне пузо Тайсон Ф’юрі», – заявив Усик.

Зазначається, що наступний поєдинок українця відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. У бою проти Ріко Верховена на кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Раніше Фабіо Вордлі неодноразово заявляв, що хоче провести бій з Усиком. Тайсона Ф’юрі та Даніеля Дюбуа українець уже перемагав по два рази.