Схема в Укроборонпромі: фіктивні компанії у Британії та Чехії вивели 32 млн грн

НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, яка заволоділа коштами державних підприємств концерну «Укроборонпром» на понад 32 млн грн. Також фігурантів підозрюють у замаху на заволодіння ще понад 19 млн грн.

Як повідомляє НАБУ, за даними слідства, протягом 2014–2019 років учасники схеми заволоділи коштами державних підприємств, що входять до концерну «Укроборонпром», на суму понад 32 млн грн.

Слідство встановило, що схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером іноземних компаній для нібито надання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Йдеться про компанії, зареєстровані у Великобританії та Чехії.

Реклама

Реклама

Водночас ці фірми фактично не виконували жодних робіт, оскільки вся робота здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.

За даними слідства, протягом 2014–2019 років посередникам виплатили понад 560 тисяч доларів (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 млн грн). Кошти проходили через рахунки фіктивних компаній і розподілялися між учасниками злочинної групи.

Крім того, у 2016–2019 роках службові особи підприємства-спецекспортера підготували документи для оплати компаніям-нерезидентам ще близько 172 тисяч доларів (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тисяч євро (еквівалент 14,7 млн грн). Проте ці кошти не були перераховані, оскільки учасники схеми дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо подібних оборудок.

Серед підозрюваних — колишній директор державного підприємства, який нині обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість», колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Також повідомляється, що колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії є підозрюваними у ще одному кримінальному провадженні НАБУ і САП щодо заволодіння 146 млн грн державних підприємств концерну «Укроборонпром».

Слідство триває, правоохоронці встановлюють інші епізоди злочинної діяльності.