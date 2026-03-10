Генштаб повідомив про удари по складах пального, артилерії та пункту управління БпЛА росіян

У ніч на 10 березня Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ. Під ураження потрапили склади пально-мастильних матеріалів, станція радіоелектронної боротьби, пункт управління БпЛА та артилерія противника.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, удари були спрямовані на зниження наступального потенціалу російського агресора.

Українські ударні безпілотники атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

Крім того, уражено пункт управління ударними БпЛА противника неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії в околицях Сухецького та артилерійську гармату біля Дорожнянки Донецької області.

Також українські військові завдали вогневого ураження по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки на тимчасово окупованій території Запорізької області, Селидового на тимчасово окупованій території Донецької області та Покровська.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора.