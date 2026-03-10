У Києві аферисти видавали себе за СБУ і видурили у пенсіонерок майже 9 млн гривень

Столичні правоохоронці затримали групу шахраїв, які видавали себе за співробітників СБУ та виманювали гроші у літніх жінок. За даними слідства, жертвами схеми стали щонайменше чотири мешканки столиці, у яких зловмисники забрали близько 9 мільйонів гривень.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, зловмисники телефонували жінкам похилого віку та представлялися правоохоронцями. Під час розмов вони залякували потерпілих і переконували їх терміново передати готівку нібито для перевірки походження коштів через можливий зв’язок із державою-агресором.

Слідство встановило, що організатором шахрайської схеми був 27-річний житель Києва. До злочинної діяльності він залучив ще трьох знайомих віком від 21 до 22 років.

У межах схеми кожен виконував свою роль. Один з учасників забирав гроші у жертв — приїздив до їхніх помешкань і отримував готівку. Інший відповідав за подальше переміщення коштів через нелегальні обмінники та криптовалютні гаманці. Ще один учасник координував окремі епізоди шахрайства.

За два останні місяці правоохоронці встановили щонайменше чотирьох потерпілих — жінок віком від 68 до 88 років. Загалом зловмисники заволоділи близько 9 мільйонами гривень.

Зловмисників затримали, їм повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих і осіб, причетних до злочинної схеми. За рішенням суду підозрювані перебувають під вартою.