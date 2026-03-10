        Події

        Поліція встановила учасників нападу на ТЦК та викрадення військовозобов’язаного на Волині

        Галина Шподарева
        10 Березня 2026 11:52
        Пошкоджений бус ТЦК / Фото: Офіс Генпрокурора
        У Волинській області під час доставлення працівниками ТЦК військовозобов’язаного автомобіль військкомату наздогнали цивільні та заблокували рух. 

        Про це повідомили в ГУНП у Волинській області.

        Конфлікт стався 8 березня на трасі у Камінь-Каширській громаді.

        Чоловіки розбили скло мікроавтобуса ТЦК, завдали травм військовослужбовцям та силоміць витягли громадянина, який підлягав призову, однак ухилявся від служби.

        “На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Усіх учасників інциденту встановили, нападники – мешканці Камінь-Каширського району”, – розповіли в поліції.

        Відомості за цим фактом внесені в ЄРДР за ст. 114-1 Кримінального Кодексу України: за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період причетним загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.


