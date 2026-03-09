В Україні 10 березня очікується тепла та суха погода

У вівторок, 10 березня, в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 10–15° тепла. У Карпатах, а також у Чернігівській і Сумській областях вдень очікується 6–11° тепла.

У Київській області та столиці також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

По області температура вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 10–15° тепла. У Києві вночі очікується 1–3° тепла, вдень — 13–15°.