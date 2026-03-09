Абрамович заявив, що боротиметься проти спроби конфіскації грошей від продажу “Челсі”

Російський бізнесмен Роман Абрамович попередив уряд Великої Британії, що оскаржуватиме в суді будь-яку спробу конфіскації 2,5 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу «Челсі». Про це повідомляє Reuters.

Ці кошти були отримані після продажу клубу у 2022 році, який відбувся після запровадження британських санкцій проти Абрамовича на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Майже через чотири роки гроші залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії через суперечку щодо того, як саме вони мають бути використані. Минулого року британський уряд попередив бізнесмена, що якщо він не погодиться на використання коштів, справу можуть передати до суду.

Юристи Абрамовича з компанії Kobre & Kim заявили, що гроші від продажу клубу «повністю належать» їхньому клієнту та звинуватили уряд у «політизованих і широко розрекламованих заявах» на його адресу.

За словами адвокатів, Абрамович залишається відданим наміру використати кошти на благодійність, однак затримка виникла через обмеження британського уряду щодо того, як саме можуть бути витрачені ці гроші.

«Уряд Великої Британії, схоже, розглядає запропоновану пожертву як форму покарання для пана Абрамовича», — йдеться у листі юристів, який отримало агентство Reuters.

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у відповідь заявила, що настав час Абрамовичу «вчинити правильно», і якщо цього не станеться, уряд діятиме.

Лондон наполягає, щоб кошти були використані виключно для допомоги Україні — у межах ширшої європейської політики щодо покладення на Росію відповідальності за руйнування та людські втрати, спричинені її вторгненням.

Водночас, за даними джерел, Абрамович хоче більшої гнучкості у визначенні напрямів використання цих коштів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у грудні заявив, що «час спливає» для пошуку рішення щодо заморожених коштів.

Адвокати бізнесмена попередили, що якщо уряд розпочне процедуру конфіскації, це буде оскаржено в суді.