Абрамович подав до суду ЄС щодо скасування санкцій: позов відхилено

Російський мільярдер Роман Абрамович у середу, 20 грудня, програв судовий процес щодо скасування санкцій, накладених на нього Європейським Союзом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Суд ЄС залишив ці обмеження в силі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що після того, як президент РФ Володимир Путін віддав наказ про введення російських військ в Україну в лютому 2022 року, ЄС запровадив санкції проти російських чиновників і низки російських бізнесменів, таких як Абрамович, а також заморозив російські активи на сотні мільярдів доларів.

Абрамович оскаржив це рішення в суді.

Суд, який також відхилив вимоги Абрамовича про компенсацію, взяв до уваги його роль у російській металургійній компанії Evraz (EVRE.L) і той факт, що сталь є основним джерелом доходів російського уряду.

“Суд загальної юрисдикції відхиляє позов, поданий Абрамовичем, тим самим підтримуючи обмежувальні заходи, вжиті проти нього”, — йдеться в рішенні суду ЄС.

Абрамович, який також має ізраїльське громадянство і є колишнім власником клубу Прем’єр-ліги “Челсі”, став одним з найвпливовіших бізнесменів світу після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, відзначає агенція. Forbes оцінює його статки у 9,2 мільярда доларів.