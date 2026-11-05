Зеленський пояснив, що результати виборів у США можуть означати для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що результати виборів у США можуть посилити підтримку України та відновити тіснішу взаємодію Вашингтона з Європою. На його думку, сильніша фінансова та військова допомога з боку Конгресу може вплинути на позицію Володимира Путіна і наблизити можливі переговори про завершення війни.

Про це Зеленський заявив у своєму Telegram-каналі.

Президент наголосив, що Україна має двопартійну підтримку у США та вдячна за неї як демократам, так і республіканцям.

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Водночас, за словами Зеленського, під час виборчої кампанії демократи особливо чітко говорили про необхідність підтримувати Україну та приділяти увагу війні Росії проти України.

“На мій погляд, ці ланки були трохи втрачені між Америкою та Європою за останні два роки. А цей союз для нас дуже важливий, бо без нього зупинити Путіна дуже складно”, — сказав президент.

Він висловив сподівання, що новий баланс сил у США сприятиме збільшенню підтримки України.

“Якщо Конгрес почне говорити про сильну фінансову підтримку або підтримку України зброєю — таку, яку, наприклад, сьогодні демонструє Європа, це буде позитив”, — заявив Зеленський.

На його думку, така підтримка може змусити російського президента замислитися над доцільністю продовження війни.

“Логічно, що це наблизить нас до можливих перемовин і можливого миру”, — додав він.

Зеленський нагадав про реакцію Заходу після окупації Криму

Президент також згадав події після захоплення Росією Криму у 2014 році.

За його словами, тоді і США, і Європа закликали українську владу уникати ескалації.

“Ми залишилися без Криму. Після цього ми залишилися без частини Донбасу. Але при цьому були постійні постріли на Сході. Ніякого миру не було”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що масштабна допомога Україні почалася лише після повномасштабного вторгнення, хоча на той момент російська окупація тривала вже вісім років.

Президент також відкинув ідею поступок територіями заради припинення війни.

“Ми можемо бути з меншою територією, мати менше грошей, менше зброї, але гідності в нас все-таки більше, ніж у багатьох. Ми будемо робити все, щоб ця війна закінчилась, але закінчилась гідно для нас”, — заявив він.

Навіщо Україні Taurus

Окремо Зеленський прокоментував питання німецьких далекобійних ракет Taurus.

За його словами, Україні вони потрібні насамперед для знищення російських пускових установок у ситуації, коли бракує ракет для протиповітряної оборони.

“Коли американці не змогли нам давати антибалістичні ракети для ППО, у нас є лише один вихід: знищувати російські пускові установки”, — пояснив президент.

Він наголосив, що йдеться про військові цілі, а не цивільну інфраструктуру чи енергетику.

Зеленський також заявив, що використання західних систем у реальній війні дозволяє виробникам виявляти їхні слабкі місця та вдосконалювати озброєння.

Як приклад він навів німецькі системи ППО IRIS-T, які, за його словами, суттєво зміцнили свою репутацію завдяки застосуванню в Україні.

Президент додав, що співпраця з Україною у сфері озброєнь вигідна обом сторонам — як для української оборони, так і для розвитку європейського військового виробництва.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав чотири причини, через які частина виборців Дональда Трампа підтримала демократів на проміжних виборах.