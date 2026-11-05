Меланія Трамп передала Зеленському та Путіну особисті листи через Арахамію і Дмитрієва

Перша леді США Меланія Трамп після зустрічі представників України та Росії у Білому домі передала особисті листи президенту України Володимиру Зеленському та президенту Росії Володимиру Путіну. Передати їх адресатам вона попросила голову фракції “Слуга народу” Давида Арахамію та спецпредставника президента РФ Кирила Дмитрієва.

Про це повідомив Білий дім.

Листи стали фінальним акцентом зустрічі у Вашингтоні, яку Білий дім назвав безпрецедентною. За даними американської адміністрації, Меланія Трамп особисто зібрала представників України та Росії, причетних до домовленостей про перемир’я в Олешках і гуманітарну операцію на Херсонщині.

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Наприкінці своєї промови перша леді США повідомила, що написала окремі особисті листи обом президентам.

“Давиде і Кириле, будь ласка, передайте ці листи вашим президентам від мого імені. Я довіряю вам і впевнена, що ви забезпечите їхню безпечну доставку”, — сказала Меланія Трамп.

Білий дім не оприлюднив зміст листів. Однак сам момент їх передачі став частиною ширшого послання першої леді США про необхідність перетворити локальне перемир’я в Олешках на основу для подальших контактів між сторонами.

“Іскра у світі темряви”

У своїй промові Меланія Трамп неодноразово поверталася до теми Олешок як можливого символу ширшого мирного процесу.

За її словами, досвід домовленостей між Україною та Росією показав, що навіть під час війни сторони здатні співпрацювати заради порятунку цивільних.

“Тепер ми маємо використати ту мужність, яку проявили в Олешках, щоб знайти спільну мову через спільне занепокоєння стражданнями невинних людей”, — заявила вона.

Перша леді США закликала розглядати Олешки як “іскру у світі темряви”, яка може перерости у “полум’я миру”.

“Разом ми можемо створити щось більш тривале, ніж тимчасове перемир’я”, — сказала Меланія Трамп.

Саме в цьому контексті вона передала листи Зеленському та Путіну.

Меланія Трамп заявила про особисту роль у домовленостях

Під час виступу перша леді США детально описала свою участь у підготовці перемир’я в Олешках.

За її словами, про масштаб гуманітарної кризи вона дізналася у вересні, після чого доручила своєму представнику Марку Бекману розпочати контакти з Україною та Росією.

Меланія Трамп заявила, що обидві сторони погодилися працювати з нею в статусі “ексклюзивного посередника”.

Вона стверджує, що цей статус був зафіксований у письмових домовленостях, які підписали Україна та Росія.

“Я була залучена до кожного етапу планування. Я переглядала плани розмінування, аерофотознімки, оцінювала дороги та обговорювала маршрути евакуації, доступ до лікарень, транспорт і медичні ресурси”, — сказала перша леді США.

За її словами, українська та російська сторони підписали домовленості двома мовами 23 жовтня 2026 року.

Майже 800 людей змогли евакуюватися

Гуманітарна операція, про яку йдеться в заяві Білого дому, передбачала доставку продуктів, чистої води та медикаментів до Олешок і прилеглих районів Херсонщини.

За словами Меланії Трамп, під час перемир’я майже 800 людей змогли залишити свої домівки та виїхати в безпечніші райони.

Вона також заявила, що місцеві жителі вперше за тривалий час отримали можливість пересуватися без постійного страху обстрілів.

Під час промови Меланія Трамп окремо подякувала президентам України та Росії.

“Перемир’я в Олешках було б неможливим без президента Путіна і президента Зеленського. Їхня співпраця створює важливий прецедент для просування миру в усьому регіоні”, — заявила вона.

Хто представляв Україну і Росію у Білому домі

Українську сторону на заході представляли, зокрема, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Від Росії були присутні спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв та Яна Лантратова.

Меланія Трамп запросила Дмитрієва та Арахамію виступити під час заходу.

Саме їм вона наприкінці зустрічі передала листи для Путіна та Зеленського.

Орден княгині Ольги для Меланії Трамп

Під час заходу українська сторона також вручила Меланії Трамп орден княгині Ольги І ступеня.

Нагороду їй присвоїв президент України Володимир Зеленський.

У Білому домі зазначили, що відзнака стала визнанням її ролі у домовленостях щодо Олешок, гуманітарній операції та евакуації цивільних.

Меланія Трамп окремо подякувала Зеленському та Україні за державну нагороду, а також Дмитру Лубінцю — за участь у гуманітарній роботі.

Історичні символи миру

Після промови перша леді США показала делегаціям два історичні експонати з колекції Білого дому, які вона особисто обрала як символи примирення.

Першим була медична скриня кінця XVIII століття, яку винесли з Білого дому після того, як британські війська спалили будівлю під час війни 1812 року.

Меланія Трамп використала цей експонат як нагадування про те, що США та Велика Британія, які колись були противниками, згодом стали близькими союзниками.

Другим експонатом став кубок 1899 року, подарований французькому послу Жюлю Камбону за дипломатичні зусилля, що допомогли завершити Іспано-американську війну.

Таким чином Білий дім вибудував весь захід навколо одного меседжу: локальне гуманітарне перемир’я в Олешках має стати прикладом того, як навіть під час війни можна створювати канали для подальших домовленостей.

А особисті листи Меланії Трамп Зеленському та Путіну стали символічним завершенням цієї дипломатичної зустрічі.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що першу леді США Меланію Трамп нагородили орденом княгині Ольги І ступеня за внесок у гуманітарну допомогу українцям та сприяння евакуації цивільних із тимчасово окупованих територій.