Україна повернула 2790 викрадених Росією дітей — Зеленський

Україні вдалося повернути 2790 дітей із понад 20 тисяч, викрадених Росією. Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою, як країна може долучитися до подальшого повернення українських дітей.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна працює над поверненням дітей разом із Ватиканом, країнами Близького Сходу та іншими партнерами.

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“Вже 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених вдалося повернути. Але щоразу це виклики: знайти, перевірити, довести та повернути. І щоразу Росія опирається”, — зазначив президент.

Під час розмови з прем’єром Андорри Зеленський обговорив конкретні кроки, якими країна може допомогти у поверненні українських дітей.

Сторони домовилися, що відповідні команди встановлять контакт і працюватимуть разом.

Андорру попросили підтримати українську енергетику

Окремо Зеленський та Шав’є Еспот Самора обговорили можливості Андорри підтримати енергетичний сектор України.

Президент поінформував прем’єра про російські удари та їхні наслідки.

За словами Зеленського, будь-яка допомога українській енергетиці зараз і протягом зими може підтримати населення країни.