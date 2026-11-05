        Суспільство

        РФ запустила майже 8 тисяч “Молній” і “Ланцетів” за тиждень: скільки знищила ППО

        Вадим Вакаренко
        5 Листопада 2026 15:14
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        Український військовий керує безпілотником під час роботи на прифронтовій території / Фото: Генеральний штаб ЗСУ
        Український військовий керує безпілотником під час роботи на прифронтовій території / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

        Російські війська з 29 жовтня по 4 листопада застосували 7 947 ударних безпілотників типу “Молнія” та “Ланцет”. Сили оборони України знешкодили 7 225 із них — майже 91%.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        У Генштабі зазначили, що боротьба за повітряний простір триває не лише над тиловими містами та селами, де українська ППО протидіє звичайним і реактивним “Шахедам”, а й безпосередньо на передовій та у прифронтових районах.

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        Російська армія масово використовує на тактичному рівні ударні БпЛА “Молнія” і “Ланцет”. Ними противник намагається уражати позиції, військову техніку та логістику Сил оборони, а також атакує прифронтові громади.

        За сім днів російські війська застосували 7 947 таких безпілотників. Українські підрозділи знешкодили 7 225 дронів.

        Понад 1600 дронів за одну добу

        Найбільшу кількість “Молній” російські війська застосували 30 жовтня — 1 609 безпілотників за добу.

        У середньому протягом тижня противник запускав понад 1 100 таких дронів щодня.

        У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують нарощувати можливості протиповітряної оборони для протидії всім типам російських безпілотників.


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