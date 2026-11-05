РФ запустила майже 8 тисяч “Молній” і “Ланцетів” за тиждень: скільки знищила ППО

Російські війська з 29 жовтня по 4 листопада застосували 7 947 ударних безпілотників типу “Молнія” та “Ланцет”. Сили оборони України знешкодили 7 225 із них — майже 91%.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що боротьба за повітряний простір триває не лише над тиловими містами та селами, де українська ППО протидіє звичайним і реактивним “Шахедам”, а й безпосередньо на передовій та у прифронтових районах.

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Російська армія масово використовує на тактичному рівні ударні БпЛА “Молнія” і “Ланцет”. Ними противник намагається уражати позиції, військову техніку та логістику Сил оборони, а також атакує прифронтові громади.

За сім днів російські війська застосували 7 947 таких безпілотників. Українські підрозділи знешкодили 7 225 дронів.

Понад 1600 дронів за одну добу

Найбільшу кількість “Молній” російські війська застосували 30 жовтня — 1 609 безпілотників за добу.

У середньому протягом тижня противник запускав понад 1 100 таких дронів щодня.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують нарощувати можливості протиповітряної оборони для протидії всім типам російських безпілотників.