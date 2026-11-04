РФ атакувала Україну 310 БпЛА: є влучання на 19 локаціях

У ніч на 4 листопада, починаючи з 18:00 3 листопада, РФ атакувала Україну 310 ударними БпЛА Shahed, 81 із них — реактивні, “Гербера”, дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 272 російські безпілотники, зокрема 64 реактивні шахеди.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях, а також падіння уламків на 15 локаціях.