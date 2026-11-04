РФ атакувала Україну 310 БпЛА: є влучання на 19 локаціях

Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США: Трамп зазнав поразки на проміжних виборах

Bloomberg: Путін робить ставку на посилення ударів по Україні після виборів у США

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях, а також падіння уламків на 15 локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ .

У ніч на 4 листопада, починаючи з 18:00 3 листопада, РФ атакувала Україну 310 ударними БпЛА Shahed, 81 із них — реактивні, “Гербера”, дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.