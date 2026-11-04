        Суспільство

        РФ атакувала Україну 310 БпЛА: є влучання на 19 локаціях

        Галина Шподарева
        4 Листопада 2026 08:55
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        Пожежа в Одесі після атаки РФ / Фото: ДСНС
        Пожежа в Одесі після атаки РФ / Фото: ДСНС

        У ніч на 4 листопада, починаючи з 18:00 3 листопада, РФ атакувала Україну 310 ударними БпЛА Shahed, 81 із них — реактивні, “Гербера”, дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське  ТОТ АР Крим.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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        Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 272 російські безпілотники, зокрема 64 реактивні шахеди.

        Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях, а також падіння уламків на 15 локаціях.


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