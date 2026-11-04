Bloomberg: Путін робить ставку на посилення ударів по Україні після виборів у США

Кремль шукає можливості скористатися послабленням політичних позицій президента США Дональда Трампа після проміжних виборів до Конгресу, щоб домогтися подальшого пом’якшення американських санкцій. У Москві дедалі менше вірять, що Трамп зможе змусити Україну прийняти російські умови миру, тому Путін робить ставку на продовження війни та посилення ударів по Україні.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Після домовленості про постачання російського дизельного пального до США напередодні виборів Кремль планує шукати нові можливості для послаблення санкцій. Москва хоче переконати Трампа, що Росія та США можуть розвивати економічну співпрацю без попереднього завершення війни в Україні.

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Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер раніше пропонували Москві перспективи економічних угод після досягнення миру. Зокрема, за даними The Wall Street Journal, вони просували план відновлення постачання російського газу до Європи через американського посередника.

Президент України Володимир Зеленський 27 жовтня заявив, що Росія навмисно затягувала переговори до американських виборів, щоб оцінити їхні результати та уникнути нових санкцій.

За оцінкою Bloomberg, послаблення Трампа навряд чи зробить його більш прихильним до України та Європи, але може обмежити його можливості тиснути на Київ. Це може підштовхнути Путіна до посилення ударів по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Джерела видання стверджують, що Кремль утратив упевненість у здатності Трампа домогтися прийняття Україною російських умов миру. Тому Путін робить ставку на продовження війни, нарощування атак і тиск на європейських союзників Києва.

Переговори та можливі зустрічі Трампа з Путіним

Наступний раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії запланований на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Обговорюватимуть післявоєнні гарантії безпеки, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до миру. Водночас Путін не демонструє готовності відмовитися від територіальних вимог.

За інформацією Bloomberg, Трамп і Путін можуть зустрітися в Китаї під час листопадового саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У Москві, однак, не очікують значного прориву.

США також запросили Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, але він поки не підтвердив участі. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас попередила, що таке запрошення ризикує нормалізувати воєнні злочини Росії в Україні.

Росія готується до тривалої війни

Після безрезультатної зустрічі Путіна і Трампа на Алясці в серпні 2025 року Кремль збільшив військові витрати на 2026 рік майже на 60 млрд доларів — до приблизно 200 млрд. Аналогічні витрати передбачені й на 2027 рік.

Водночас російська економіка потерпає від санкцій, масштабних військових витрат і сповільнення зростання. Українські безпілотники атакують російські нафтопереробні заводи та інші об’єкти.

У жовтні російська армія втратила понад 54 тисячі військових убитими та пораненими. Це рекордний показник, який перевищив місячні темпи поповнення особового складу.

Санкції та американська допомога Україні

Напередодні виборів Трамп призупинив дію нових енергетичних санкцій проти Росії, намагаючись стримати ціни на пальне. Україна після паузи відновила удари по російських НПЗ, оскільки Москва продовжувала атакувати українську енергетику.

Зеленський заявив, що домовленість про постачання російського дизельного пального до США відкриває Москві можливості домагатися аналогічних рішень щодо газу, добрив, заморожених активів і санкцій проти окремих осіб та компаній.

Минулого тижня США схвалили продаж Україні ракет Patriot на 2,1 млрд доларів, однак Зеленський побоюється затримок із постачанням, яке може розпочатися лише через кілька років.

Вашингтон також планує просити союзників по НАТО збільшити фінансування програми постачання зброї Україні PURL. За словами джерел Bloomberg, дефіцит коштів на вже схвалені пакети становить близько 2 млрд доларів.

Водночас майбутні переговори в Абу-Дабі можуть опинитися під загрозою, якщо Трамп відновить американські удари по Ірану. Експертка британського RUSI Емілі Ферріс попереджає, що Вашингтон може переключити увагу на Близький Схід, а озброєння, призначене Україні, спрямувати проти Ірану або для посилення ППО Ізраїлю.