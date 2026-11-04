Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США: Трамп зазнав поразки на проміжних виборах

Демократична партія США повернула контроль над Сенатом за підсумками проміжних виборів 3 листопада, позбавивши республіканців більшості у верхній палаті Конгресу. Водночас триває підрахунок голосів на виборах до Палати представників, де демократи вже здобули низку перемог над республіканськими кандидатами.

Про це повідомляє Associated Press.

Станом на 07:10 за Києвом 4 листопада демократи здобули 52 місця в Сенаті США проти 40 у республіканців, повернувши собі контроль над верхньою палатою Конгресу. Переможців ще не визначили у восьми перегонах. У Палаті представників демократи отримали 191 місце, республіканці — 110, ще у 134 округах підрахунок триває. У губернаторських перегонах демократи мають 24 перемоги проти 13 у республіканців, результати ще 13 перегонів залишаються невизначеними.

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Станом на 07:30 демократи перемогли у шести штатах, де раніше місця в Сенаті належали республіканцям. Зокрема, Демократична партія вперше з 1932 року виграла вибори до Сенату в Канзасі, а також здобула перемогу в Техасі, де її представники не перемагали з 1988 року.

Одними з вирішальних для повернення контролю над Сенатом стали перемоги демократів у штатах, де традиційно сильні позиції республіканців. В Айові Джош Турек переміг республіканку Ешлі Гінсон, а в Канзасі Адам Гамільтон здолав чинного сенатора Роджера Маршалла.

У Техасі Джеймс Таларіко переміг Кена Пакстона, у Південній Кароліні Енні Ендрюс випередила Дарлін Грем, а в Огайо Шеррод Браун здобув перемогу над сенатором Джоном Гастедом. У Північній Кароліні демократ Рой Купер виграв боротьбу за вакантне місце в Сенаті.

Також сенатор-демократ Джон Оссофф переобрався у Джорджії, перемігши республіканця Майка Коллінза. У Нью-Гемпширі демократ Кріс Паппас здолав колишнього сенатора Джона Сунуну та займе місце Джин Шагін, яка залишає посаду.

Боротьба за Палату представників триває

Демократи також наближаються до отримання більшості в Палаті представників. Серед республіканців, які програли переобрання, — Том Кін із Нью-Джерсі, а також представники Пенсильванії Раян Маккензі, Скотт Перрі та Роб Бреснаген. Також демократи здобули перемоги в округах Північної Кароліни та Кентуккі, де місця були вакантними.

Для отримання більшості в Палаті представників демократам необхідно було збільшити кількість своїх місць щонайменше на три. Остаточні результати боротьби за контроль над нижньою палатою на момент повідомлення AP ще не були визначені.

Чому виборці голосували проти республіканців

Проміжні вибори відбулися на тлі невдоволення американців високими цінами, війною в Ірані та проблемою корупції у владі.

Згідно з опитуванням AP Voter Poll, приблизно три чверті виборців оцінювали стан американської економіки як поганий або незадовільний.

Близько 80% опитаних заявили, що інфляція спричинила серйозні або помірні фінансові труднощі для їхніх домогосподарств.

Приблизно шість із десяти виборців вважали, що Дональд Трамп ставить власні інтереси вище за інтереси країни.

За даними AP, до основного дня голосування свої голоси віддали понад 59 мільйонів американців, що перевищило показник дострокового голосування на проміжних виборах 2022 року.

Реакція Трампа на результати виборів

Ще до закриття виборчих дільниць на західному узбережжі США Дональд Трамп прокоментував втрати своєї партії, наголосивши, що сам не був кандидатом на цих виборах.

“Мене не було у виборчому бюлетені, а якби я був, ми перемогли б із величезним відривом,” — написав президент США у своїй соціальній мережі.

Раніше Трамп закликав республіканських виборців голосувати так, ніби він особисто бере участь у виборах.

Як результати вплинуть на президентство Трампа

Повернення демократами контролю над Сенатом змінить розстановку сил у Вашингтоні протягом останніх двох років другого президентського терміну Дональда Трампа.

Контроль над верхньою палатою Конгресу може ускладнити реалізацію президентських ініціатив, зокрема кадрових призначень та планів щодо подальшого посилення консервативного впливу на Верховний суд США.

Трамп уже пообіцяв використовувати президентське вето для блокування ініціатив демократів.

Якщо Демократична партія отримає більшість і в Палаті представників, вона також матиме ширші можливості для парламентських розслідувань діяльності адміністрації президента.