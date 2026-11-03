В Україні 4 листопада похолодає: у Карпатах очікують мокрий сніг

У середу, 4 листопада, в Україні стане холодніше через надходження повітря з північного заходу. У більшості регіонів істотних опадів не прогнозують, а в Карпатах очікується невеликий мокрий сніг.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Погоду в Україні формуватиме поле високого тиску від потужного антициклону, центр якого розташований над Північним морем. Атмосферний тиск зростатиме, а північний вітер приноситиме холодніше повітря.

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Очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей буде без істотних опадів, лише на крайньому півдні можливий невеликий дощ.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 0-6 °C тепла, на узбережжі морів — до +10 °C. Вдень прогнозують +4…+9 °C, у південній частині країни — +7…+12 °C.

У Карпатах очікується невеликий мокрий сніг. Температура протягом доби триматиметься близько 0 °C.

У Київській області 4 листопада буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Температура вночі становитиме +1…+6 °C, вдень — +4…+9 °C.

У Києві вночі прогнозують +4…+6 °C, вдень — +6…+8 °C.