Зеленський про переговори з Путіним: спочатку зустріч і припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу ані у зустрічі з Володимиром Путіним у Москві, ані в телефонній розмові з ним. За словами президента, для реального завершення війни лідери мають зустрітися, а першим кроком повинно стати припинення вогню.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів у Берліні.

Президент зазначив, що Україна не запрошує Путіна до Києва, однак причина не лише в тому, що російські війська у 2022 році прийшли в Україну без запрошення.

Реклама

Реклама

“Ми не запрошуємо Путіна в Київ. Вони у 2022 році без запрошення до нас прийшли. Але немає сенсу запрошувати Путіна в Київ не через це, а тому, що він не приїде. Так само, як і мене запрошувати в Москву”, — сказав Зеленський.

Він назвав дії Росії деструктивними та заявив, що поїздку українського президента до Москви ніхто не підтримуватиме.

Зеленський також скептично оцінив можливість телефонної розмови з Путіним. На його думку, Москва може використати такий контакт як можливість надалі уникати особистої зустрічі.

“Це буде дуже офіційна, суха розмова по телефону, де я буду слухати черговий раз історичну лекцію від лідера Російської Федерації, а не реальні кроки, як дійсно закінчити війну”, — сказав президент.

Зеленський наголосив, що якщо сторони справді хочуть завершити війну, вони мають зустрітися та зробити перший крок — припинити вогонь.

Зеленський обговорив із президенткою Бундестагу допомогу Україні

Під час перебування у Берліні Зеленський також зустрівся з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Сторони обговорили підтримку української енергетики та додатковий захист від російських ракетних і дронових ударів. Зеленський зазначив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, а в багатьох регіонах діють серйозні відключення.

Окремо обговорили фінансову підтримку України наступного року. За словами Зеленського, у федеральному бюджеті Німеччини заплановано 11,6 млрд євро допомоги Україні.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним у Туреччині. Головною метою такої зустрічі він назвав повне й безумовне припинення вогню з надійним механізмом контролю.

Президент наголошував, що питання територій, гарантій безпеки та завершення війни потребують рішень на рівні лідерів, а Україна не погодиться на домовленості про її майбутнє без своєї участі.