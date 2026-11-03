Зеленський після зустрічі з Мерцом анонсував нову підтримку ППО та F-16

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом повідомив про підготовку нового зимового пакета підтримки для України. Сторони також обговорили подальше забезпечення української ППО ракетами PAC-2, PAC-3 та IRIS-T і нову допомогу для флоту F-16.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Президент поінформував Мерца про ситуацію в Україні та на фронті, зокрема про щоденні російські удари по енергетичній інфраструктурі, містах і селах.

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За словами Зеленського, Німеччина готова продовжувати підтримку України. Під час зустрічі сторони обговорили майбутні пакети допомоги та рішення, необхідні найближчим часом.

“Буде зимовий пакет підтримки від Німеччини”, — заявив президент.

Окремою темою стала протиповітряна оборона. Зеленський повідомив, що йшлося про подальше забезпечення України ракетами PAC-2 і PAC-3 для комплексів Patriot, а також ракетами для систем IRIS-T.

Крім того, сторони обговорили підтримку українських винищувачів F-16. За словами Зеленського, Німеччина вже допомагає українському флоту цих літаків, зокрема для протидії російським ударним безпілотникам.

“Ми обговорили новий пакет такої підтримки для наших F-16”, — повідомив президент.

Зеленський подякував Німеччині та Мерцу за допомогу Україні, особливо у сфері ППО, енергетики та підтримки стійкості держави.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський прибув до Німеччини з візитом, під час якого планував обговорити подальшу військову та політичну підтримку України, посилення протиповітряної оборони та допомогу енергетичному сектору.

Однією з ключових зустрічей стала розмова з канцлером Фрідріхом Мерцом. За її підсумками Зеленський повідомив про підготовку зимового пакета підтримки від Німеччини, а також про переговори щодо ракет PAC-2, PAC-3 і IRIS-T та нового пакета допомоги для українських F-16.