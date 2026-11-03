Сутички у Петропавлівській Борщагівці були не випадковими: Буданов зробив заяву після скандалу з НГУ

3 листопада керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що сутички у Петропавлівській Борщагівці Київської області відбулися не без стороннього впливу. Причетних до організації подій встановлять і покарають.

Про це Кирило Буданов повідомив Telegram.

“Уже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Конкретні особи та ініціатори цих подій обов’язково будуть встановлені й покарані, так само як будуть зроблені висновки всередині силових структур”, — заявив він.

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Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали розслідування обставин інциденту.

Буданов назвав події 2 листопада неприпустимими для держави та такими, що шкодять єдності українців на тлі російської загрози.

Він повідомив, що правоохоронні та уповноважені органи з’ясовують усі обставини конфлікту, щоб встановити повну картину подій, притягнути винних до відповідальності та запобігти повторенню подібних випадків.

“Просто зараз ми випрацьовуємо всі необхідні рішення із силовим блоком для адекватної реакції та запобігання провокаціям”, — зазначив Буданов.

Він наголосив, що ніхто не має права чинити свавілля, та закликав українців пам’ятати про роль Сил оборони.

“Кожен з нас має пам’ятати: головна опора існування України зараз – це наші Сили оборони. Поважаємо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях”, — заявив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області сталися сутички біля будівлі, яку використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Нацгвардії. Конфлікт розпочався після поширення повідомлень про нібито незаконне утримання військових. Біля будівлі зібрався натовп, під час сутичок пролунали постріли, було пошкоджено службові автомобілі поліції.

3 листопада ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Слідчі перевіряють умови перебування військовослужбовців у будівлі, повідомлення про можливе застосування до них примусу та законність дій усіх учасників конфлікту.