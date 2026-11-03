        Суспільство

        Росія завдала комбінованого удару по Україні: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки

        Галина Шподарева
        3 Листопада 2026 09:45
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        Рятувальники Житомирщини на місці обстрілу / Фото: ДСНС
        Рятувальники Житомирщини на місці обстрілу / Фото: ДСНС

        У ніч на 3 листопада російські війська атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також 289 безпілотниками, зокрема 120 реактивними “шахедами”. Основні напрямки удару — Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина. Сили ППО знешкодили 309 цілей, зафіксовані влучання ракет і дронів на 23 локаціях.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 2 листопада росіяни атакували Україну:

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        • балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 та протикорабельними ракетами “Циркон” із Ростовської, Воронезької, Курської областей;
        • 59 крилатими (авіаційними) ракетами повітряного, наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/”Іскандер-К” із Вологодської, Оренбурзької, Орловської областей;
        • 289 ударними БпЛА Shahed (120 із них — реактивні), “Гербера” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 309 цілей:

        • 3 балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23/Циркон;
        • 49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/”Іскандер-К” (інформація стосовно трьох ракет уточнюється);
        • 257 БпЛА, 89 із них — реактивні шахеди.

        Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 23 локаціях, а також падіння уламків на 14 локаціях.


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