Росія завдала комбінованого удару по Україні: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки

У ніч на 3 листопада російські війська атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також 289 безпілотниками, зокрема 120 реактивними “шахедами”. Основні напрямки удару — Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина. Сили ППО знешкодили 309 цілей, зафіксовані влучання ракет і дронів на 23 локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 2 листопада росіяни атакували Україну:

Реклама

Реклама

балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 та протикорабельними ракетами “Циркон” із Ростовської, Воронезької, Курської областей;

59 крилатими (авіаційними) ракетами повітряного, наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/”Іскандер-К” із Вологодської, Оренбурзької, Орловської областей;

289 ударними БпЛА Shahed (120 із них — реактивні), “Гербера” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 309 цілей:

3 балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23/Циркон;

49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/”Іскандер-К” (інформація стосовно трьох ракет уточнюється);

257 БпЛА, 89 із них — реактивні шахеди.

Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 23 локаціях, а також падіння уламків на 14 локаціях.