У Харкові продавчиня магазину допомагала росіянам готувати обстріли та теракти

Служба безпеки України затримала продавчиню харківського магазину за передачу російським спецслужбам інформації про розташування українських військових. Жінка шукала запасні командні пункти Сил оборони для підготовки повітряних ударів, а також мала взяти участь у підготовці терактів проти військовослужбовців.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, жінка потрапила в поле зору російських спецслужб після того, як публікувала прокремлівські коментарі в чатах Telegram-каналів. Згодом її завербували для збору інформації про військові об’єкти в Харкові. Зловмисниця обходила вулиці міста та шукала запасні командні пункти Сил оборони. Вона фотографувала фасади будівель, поблизу яких помічала скупчення українських військовослужбовців і техніки. По виявлених об’єктах російські війська готували серію ударів.

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Наступним завданням жінки мала стати участь у підготовці терактів проти українських військових, які перебували на ротації після передової. Також підозрювана відстежувала місця паркування автомобілів ЗСУ, фотографувала їх та передавала знімки російському куратору.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали інформаторку за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфон із файлами щодо військових об’єктів і листуванням із представником РФ.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її дій як державної зради.