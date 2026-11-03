Кількість жертв удару РФ по Дніпру зросла: двоє загиблих, 20 постраждалих

Рятувальники завершили пошукову операцію на місці російського удару по Дніпру 3 листопада. Загинули двоє людей, ще 20 дістали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наразі в лікарнях залишаються 14 постраждалих. Троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

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Як раніше повідомляв мер Дніпра Борис Філатов, внаслідок російського удару пошкоджено хоспіс, звідки майже 50 невиліковно хворих пацієнтів перевозять до інших міських лікарень. Найстаршому з них — 90 років.

Загалом у місті пошкоджено або частково зруйновано 20 житлових будинків, гімназію, дитячий садок, музичну школу, бібліотеку, палац культури “Енергетик” та амбулаторію. Вибито понад тисячу вікон. Через пошкодження водозабору без водопостачання залишилася стара частина Придніпровська.