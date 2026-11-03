Масований удар по Україні у день виборів у США: Зеленський заявив про сигнал Росії Америці

У ніч на 3 листопада російські війська завдали масованого удару по Україні, головними цілями якого стали енергетичні об’єкти. Атака відбулася в день проміжних виборів до Конгресу США: президент України Володимир Зеленський закликав Америку не ігнорувати дії Росії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Основний удар росіяни спрямували по критичній інфраструктурі, насамперед об’єктах генерації електроенергії та підстанціях в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпровській, Чернівецькій, Чернігівській та Рівненській областях.

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Протягом ночі Росія випустила по Україні 289 ударних безпілотників, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Повітряна тривога та загроза нових атак зберігаються.

Президент звернув увагу на те, що масована атака відбулася саме в день виборів до Конгресу США.

“Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес. Росіяни вважають, що Америка цей їх сигнал не помітить. Але потрібно помічати і зупиняти такий терор”, — наголосив Зеленський.

Президент закликав партнерів допомогти Україні захистити повітряний простір та досягти надійного миру.

“Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів. Потрібно допомагати будувати мир чесно і надійно, і Америка може це зробити”, — заявив Зеленський.