        Суспільство

        На центр допомоги у Комишувасі росіяни скинули ФАБ-3000: кількість загиблих зросла до 31

        Галина Шподарева
        3 Листопада 2026 13:54
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        Місце авіаудару по Комишувасі / Фото: ДСНС
        Місце авіаудару по Комишувасі / Фото: ДСНС

        Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі Запорізької області зросла до 31 людини. Російські війська атакували селище 2 листопада, коли місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу в центрі життєстійкості громади.

        Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

        Напередодні російські військові завдали щонайменше дев’яти ударів по селищу. Спочатку вони застосували керовані авіабомби ФАБ-500, а згодом — ФАБ-3000.

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        “ФАБ-3000 — це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів”, — зазначив Семікін.

        Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру життєстійкості обвалилася. У момент атаки всередині перебували цивільні, які прийшли отримати гуманітарну допомогу.

        Як повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, 3, 4 та 5 листопада на Запоріжжі оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.


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