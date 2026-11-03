На центр допомоги у Комишувасі росіяни скинули ФАБ-3000: кількість загиблих зросла до 31

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі Запорізької області зросла до 31 людини. Російські війська атакували селище 2 листопада, коли місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу в центрі життєстійкості громади.

Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Напередодні російські військові завдали щонайменше дев’яти ударів по селищу. Спочатку вони застосували керовані авіабомби ФАБ-500, а згодом — ФАБ-3000.

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“ФАБ-3000 — це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів”, — зазначив Семікін.

Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру життєстійкості обвалилася. У момент атаки всередині перебували цивільні, які прийшли отримати гуманітарну допомогу.

Як повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, 3, 4 та 5 листопада на Запоріжжі оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.