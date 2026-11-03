Росія втратила вже 138 важких вогнеметних систем — Генштаб

2 листопада Сили оборони України знешкодили ще одну російську важку вогнеметну систему. Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ у цій категорії сягнули 138 одиниць.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
До важких вогнеметних систем російської армії належать ТОС-1 “Буратіно”, ТОС-1А “Солнцепьок”, ТОС-2 “Тосочка” та ТОС-3 “Дракон”.
Ці комплекси застосовують термобаричні або запалювальні боєприпаси, які створюють на значній площі вибухову хвилю та високу температуру.
Важкі вогнеметні системи призначені для ураження живої сили, укриттів, фортифікаційних споруд і легкої броньованої техніки.
У Генштабі зазначили, що знищення таких систем зменшує вогневі можливості російських військ під час штурмів українських позицій.