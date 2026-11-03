Росія втратила вже 138 важких вогнеметних систем — Генштаб

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У Львові під час концерту раптово померла відома співачка

У Генштабі зазначили, що знищення таких систем зменшує вогневі можливості російських військ під час штурмів українських позицій.

Ці комплекси застосовують термобаричні або запалювальні боєприпаси, які створюють на значній площі вибухову хвилю та високу температуру.

2 листопада Сили оборони України знешкодили ще одну російську важку вогнеметну систему. Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ у цій категорії сягнули 138 одиниць.