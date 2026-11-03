        Суспільство

        Росія втратила вже 138 важких вогнеметних систем — Генштаб

        Вадим Вакаренко
        3 Листопада 2026 16:17
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        Російська важка вогнеметна система на полігоні / Фото: Генеральний штаб Збройних Сил України
        Російська важка вогнеметна система на полігоні / Фото: Генеральний штаб Збройних Сил України

        2 листопада Сили оборони України знешкодили ще одну російську важку вогнеметну систему. Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ у цій категорії сягнули 138 одиниць.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        До важких вогнеметних систем російської армії належать ТОС-1 “Буратіно”, ТОС-1А “Солнцепьок”, ТОС-2 “Тосочка” та ТОС-3 “Дракон”.

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        Ці комплекси застосовують термобаричні або запалювальні боєприпаси, які створюють на значній площі вибухову хвилю та високу температуру.

        Важкі вогнеметні системи призначені для ураження живої сили, укриттів, фортифікаційних споруд і легкої броньованої техніки.

        У Генштабі зазначили, що знищення таких систем зменшує вогневі можливості російських військ під час штурмів українських позицій.


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