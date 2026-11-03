США, Україна та ЄС проведуть новий раунд переговорів про відбудову України та гарантії безпеки

Європейська комісія в середу проведе в Брюсселі переговори за участю представників США, України, ЄС та ключових європейських союзників. Головними темами стануть повоєнна відбудова України, економічна підтримка та гарантії безпеки.

Про це пише POLITICO.

У зустрічі також мають взяти участь представники Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку.

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За словами європейського чиновника, переговори стосуватимуться гарантій безпеки для України, економічної підтримки відбудови та інших питань, пов’язаних із майбутнім країни.

Нинішня зустріч стане продовженням переговорів, які минулого місяця проходили в Маямі та Осло за участю переважно тих самих сторін.

Речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що зустріч у Брюсселі розвиватиме домовленості, досягнуті під час переговорів у Маямі, метою яких було забезпечення тривалого та стійкого миру в Україні.

Європейський Союз на переговорах представлятимуть радники з національної безпеки та інші високопосадовці.

Хто саме представлятиме Сполучені Штати, наразі не повідомляється. У Єврокомісії також не підтвердили можливу участь спецпредставника США Стіва Віткоффа.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Сполучені Штати анонсували новий раунд переговорів між Україною та Росією в Абу-Дабі. Спецпредставник президента США Стів Віткофф тоді назвав дати запланованої зустрічі.

Переговорний процес відбувається паралельно з консультаціями України, США та європейських партнерів щодо можливого мирного врегулювання, гарантій безпеки та майбутнього економічного відновлення країни. Нова зустріч у Брюсселі має стати продовженням цієї серії міжнародних контактів.