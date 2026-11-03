Качка розповів, що відбувається з переговорами України про вступ до Євросоюзу

Угорщина не висунула нових суттєвих заперечень щодо подальших переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Київ розраховує, що два переговорні кластери, які залишаються невідкритими, вдасться відкрити до кінця 2026 року.

Про це заявив представник України при ЄС Тарас Качка в інтерв’ю Euronews.

Качка закликав не називати позицію Будапешта “блокуванням”. За його словами, угорська сторона попросила більше часу для вивчення документів, необхідних для переходу до наступного етапу переговорів.

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Раніше Угорщина не схвалила результати скринінгу щодо двох переговорних кластерів під час засідань робочих груп Ради ЄС 20 та 27 жовтня. Водночас на початку жовтня Будапешт зняв заперечення щодо ще двох кластерів.

За словами Качки, питання прав національних меншин у сфері освіти, яке тривалий час було одним із головних предметів суперечок між Києвом і Будапештом, уже врегульоване.

“Немає жодних суттєвих вимог, розбіжностей чи занепокоєнь”, — сказав він.

Качка пояснив затримку необхідністю опрацювати кількасот сторінок документів. У жовтні Україна внесла зміни до законодавства про освіту національних меншин, що відкрило шлях до просування ще двох переговорних кластерів. Таким чином, чотири з шести кластерів уже готові до відкриття.

Україна розраховує завершити переговори до 2027–2028 років

Качка також підтвердив, що Київ планує завершити переговори про вступ до ЄС у 2027–2028 роках. За його словами, це може статися й раніше, якщо Україна швидше проводитиме необхідні реформи.

Він визнав, що Верховну Раду критикують за затримки з ухваленням євроінтеграційних законів, однак пояснив це умовами війни, зокрема повітряними тривогами та російськими ударами по Києву.

Водночас Качка заявив, що останніми тижнями взаємодія між урядом і парламентом покращилася, тому темпи ухвалення необхідних законів мають зрости.

Київ відкидає асоційоване членство

Україна також не розглядає асоційоване членство в ЄС як альтернативу повноправному вступу.

За словами Качки, Україна разом із Молдовою, Чорногорією та Албанією залишається серед держав, які найбільше просунулися на шляху до членства.

Водночас Київ готовий до поглиблення співпраці з ЄС ще до вступу, зокрема у сферах оборони, безпеки та фінансової підтримки. Такі механізми, за словами Качки, не повинні замінювати повноправне членство.

Сільське господарство залишається складним питанням

Однією з найскладніших частин переговорів Качка назвав сільське господарство.

Він виступив проти тривалих перехідних періодів або широких обмежень для української аграрної продукції після вступу до ЄС. Водночас для окремих чутливих товарів, зокрема пшениці, можуть знадобитися спеціальні домовленості.

Україна продовжує консультації з країнами ЄС та представниками аграрного сектору, намагаючись переконати партнерів, що українське членство може посилити сільське господарство Євросоюзу.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що 20 жовтня Угорщина заблокувала процедурний крок, необхідний для подальшого відкриття двох останніх переговорних кластерів у процесі вступу України та Молдови до ЄС. Тоді представники Будапешта не пояснили дипломатам інших країн Євросоюзу причини свого рішення.

Йдеться про кластери, які охоплюють, зокрема, сільське господарство, довкілля та транспорт. Водночас у ЄС очікували, що останні два кластери можуть бути формально відкриті до кінця року.