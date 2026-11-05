Трамп може звільнити Геґсета після поразки республіканців: що кажуть джерела Fox News

Після поразки республіканців на проміжних виборах у США серед чинних і колишніх представників адміністрації Дональда Трампа заговорили про можливе звільнення глави Пентагону Піта Геґсета. Попри прогнози щодо його відставки, американський президент публічно підтримує міністра оборони.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерела в адміністрації США.

4 листопада Дональд Трамп заявив журналістам, що Геґсет “дуже добре виконує свою роботу”, відповідаючи на запитання про можливу заміну глави Пентагону.

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Заява пролунала після проміжних виборів, на яких демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу. За даними Fox News, війна з Іраном та її економічні наслідки суттєво вплинули на результати голосування, а Геґсет був одним із найактивніших прихильників військової кампанії.

Представник Білого дому заявив виданню, що результати виборів “виглядали б зовсім інакше без війни з Іраном”. За його прогнозом, Трамп зрештою покладе відповідальність за політичні наслідки війни на Геґсета.

” Геґсет під загрозою звільнення”, — заявив колишній співробітник Білого дому.

Інший представник адміністрації повідомив про ознаки можливої відставки, однак наголосив, що остаточне рішення залежить виключно від Трампа.

Джерело Fox News, пов’язане з Геґсетом, висловило сумнів, що той залишиться на посаді до кінця 2026 року.

Водночас у Білому домі серйозно розглядають можливість нових військових ударів по Ірану. За словами джерел видання, це може стати аргументом проти негайної зміни керівництва Пентагону.

Після отримання контролю над Конгресом демократи можуть розпочати розслідування діяльності Геґсета, зокрема його ролі у війні з Іраном. Серед можливих заходів обговорюється імпічмент.

Конгресмен-республіканець Томас Мессі вже пообіцяв домогтися голосування щодо імпічменту Геґсета ще до початку роботи нового складу Конгресу, якщо той залишиться на посаді.

Попри тиск, речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Геґсет “на 100% відданий керівництву відомством до завершення президентського терміну Трампа”.