FT: Дизельна угода Трампа з Путіним під загрозою, російські танкери змінюють курс

Угода президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним щодо закупівлі російського дизельного пального опинилася під загрозою зриву. Два з трьох танкерів, які прямували до американських портів, змінили маршрути на тлі побоювань щодо санкційних і законодавчих ризиків.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, російський танкер Talisman і судно Leruo, що належить гонконзькій компанії та ходить під прапором Сьєрра-Леоне, більше не вказують атлантичне узбережжя США як пункт призначення. Обидва танкери перебувають під санкціями Європейського Союзу.

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З 2 листопада Leruo змінив курс на Бразилію. Talisman вирушив у Середземне море й наразі перебуває поблизу узбережжя Алжиру, передаючи сигнал for orders — “очікує розпоряджень”. Це означає, що судно поки не має підтвердженого покупця або порту призначення.

Третій танкер, Agioi Fanendes, який належить грецькій судноплавній компанії Eastern Mediterranean Maritime, продовжує рух у напрямку США. Він має прибути до Нью-Йорка цими вихідними, однак також передає сигнал for orders.

Аналітик компанії Kpler Метт Сміт зазначив, що американські покупці виявляють обережність через регуляторні, законодавчі та санкційні ризики. За його словами, не буде несподіванкою, якщо Agioi Fanendes також змінить маршрут і відмовиться від заходу до американського порту.

Водночас ще один танкер, Beast, який перебуває під санкціями та належить компаніям із Сейшельських островів, продовжує рух до атлантичного узбережжя США. Судно завантажилося в російському порту Приморськ 27 жовтня.

Ситуація з постачанням пального розгортається на тлі зростання цін на дизель у Сполучених Штатах. Від початку війни в Ірані ф’ючерси на дизельне пальне подорожчали більш ніж на 60%.

На початку листопада 2026 року середня ціна дизельного пального на американських автозаправках становила близько 6,30 долара за галон, або 1,66 долара за літр.

За кілька тижнів до проміжних виборів у Конгрес США Дональд Трамп уклав угоду з Володимиром Путіним про закупівлю та імпорт російського дизельного пального. Американський президент розраховував таким чином знизити ціни на пальне та зміцнити політичну підтримку.

Однак домовленість не допомогла Республіканській партії на виборах 3 листопада. Демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США — Сенаті та Палаті представників.