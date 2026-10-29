Російський дизель пливе до США, але покупців немає: компанії бояться санкцій і розслідувань

Адміністрація президента США Дональда Трампа приватно закликає американські компанії купувати російське дизельне пальне, яке вже прямує через Атлантику до американських портів. Однак бізнес побоюється порушення санкцій та можливих розслідувань, а сенатори-демократи вимагають від власників танкерів змінити курс.

Про це пише The Washington Sun.

16 жовтня президент США Дональд Трамп своїм указом дозволив імпорт російського дизельного пального, зробивши виняток із санкцій. Після цього щонайменше три танкери з російським паливом вирушили до Сполучених Штатів.

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Очікується, що судна прибудуть протягом тижня після проміжних виборів до Конгресу США. Проте досі невідомо, хто саме прийме вантажі.

За інформацією видання, американські компанії не поспішають купувати російський дизель навіть попри значні знижки. Вони побоюються юридичних наслідків, репутаційних втрат і можливих розслідувань Конгресу.

Аналітики Rapidan Energy Group зазначають, що Москва й Вашингтон продовжують шукати покупців, однак не виключають, що зрештою танкери попрямують до Бразилії.

Один із танкерів — Agioi Fanendes під прапором Мальти — перевозить близько 40 тисяч тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки. Спочатку судно мало прибути до порту Нью-Йорка та Нью-Джерсі 7 листопада, але згодом у системі відстеження його пункт призначення змінили на невизначений.

Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл заявила, що розглядає можливості перешкодити прибуттю російського пального до портів штату. Вона назвала домовленість Трампа з Путіним корупційною та незаконною.

Водночас сенатор-демократ Річард Блюменталь опублікував лист до судноплавної компанії, чий танкер перевозить російський дизель, із вимогою змінити курс.

“Я надсилаю надзвичайно суворе попередження судноплавним компаніям, чиї танкери везуть до наших портів незаконне російське дизельне пальне: розвертайтеся, поки не пізно”, — заявив сенатор.

Блюменталь наголосив, що виданий адміністрацією Трампа дозвіл не скасовує законодавчої заборони на імпорт російських нафтопродуктів, ухваленої у 2022 році. За його словами, компанії, які беруть участь у таких операціях, можуть зіткнутися з кримінальною відповідальністю та розслідуваннями.

Демократи в Палаті представників і Сенаті також надіслали попередження портам, банкам та енергетичним компаніям.

У Міністерстві фінансів США натомість заявили, що дозвіл на операції з російським дизелем відповідає чинному законодавству та попередній практиці відомства.

Міністр енергетики США Кріс Райт пояснив рішення адміністрації прагненням збільшити пропозицію дизельного пального на світовому ринку та водночас спонукати Росію до переговорів щодо завершення війни в Україні.