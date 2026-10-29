Вкриті доларами ліжко та стіл: поліція показала затримання у Києві жінки, яка торгувала фіктивними інвалідностями

У Києві правоохоронці затримали жінку за організацію схеми оформлення фіктивної інвалідності для чоловіків призовного віку за 20 тисяч доларів. Підозрювану затримали під час отримання грошей в одному зі столичних ресторанів.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними слідства, 59-річна жінка пропонувала чоловікам призовного віку оформити фіктивну інвалідність, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Схема передбачала укладення декларації із сімейним лікарем, створення історії хвороби та подальше проходження експертної комісії. Усі необхідні документи мали оформлювати без реальних медичних підстав для встановлення інвалідності.

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Жінка запевняла клієнтів, що має зв’язки серед медиків, і пропонувала самостійно обрати потрібний діагноз. Вартість таких послуг становила 20 тисяч доларів.

Спочатку вона отримала від одного з чоловіків 5 тисяч доларів за оформлення документів для нього. Під час наступної зустрічі той самий клієнт передав ще 10 тисяч доларів як передоплату за документи для двох інших чоловіків.

Саме під час передачі грошей в одному з ресторанів Києва правоохоронці затримали підозрювану. Поліцейські провели обшуки за місцем її проживання та в інших можливих учасників схеми.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення уповноваженою особою. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.