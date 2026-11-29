Парламент Данії ухвалив закон, який обмежує надання тимчасового захисту українцям із регіонів, що менше постраждали від війни. Нові обмеження мають набути чинності 1 грудня 2026 року.

Про це йдеться на офіційному сайті парламенту Данії.

Законопроєкт L 43, внесений урядом 8 жовтня, підтримали 100 депутатів, 11 проголосували проти. Після ухвалення у третьому читанні документ направили прем’єр-міністру.

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Для жителів яких областей обмежать тимчасовий захист

Згідно з новим законом, Данія обмежує видачу дозволів на проживання за спеціальним законом для українських біженців, які прибувають із регіонів, що, за оцінкою данської влади, менше постраждали від війни.

До відповідного переліку планують включити 14 областей України:

Вінницьку;

Волинську;

Житомирську;

Закарпатську;

Івано-Франківську;

Київську;

Кіровоградську;

Львівську;

Полтавську;

Рівненську;

Тернопільську;

Хмельницьку;

Черкаську;

Чернівецьку.

Перелік сформовано з урахуванням безпекової ситуації в Україні.

Вирішальним критерієм для отримання дозволу на проживання буде останнє місце постійного проживання заявника в Україні. Особи, які постійно проживали в одній із визначених областей, за загальним правилом не зможуть отримати тимчасовий захист за спеціальним законом.

Обмеження не поширюватимуться на заяви щодо возз’єднання сімей.

Що буде з українцями, які вже перебувають у Данії

Нові обмеження щодо регіону проживання не стосуватимуться українців, які вже отримали дозволи на проживання відповідно до спеціального закону.

Заяви, подані до 1 грудня 2026 року, розглядатимуть за попередніми правилами.

Раніше Данія продовжила дію дозволів на проживання для українських біженців до 17 березня 2028 року. Подавати окрему заяву на продовження не потрібно — імміграційна служба самостійно перевірятиме відповідність необхідним умовам.

Трудові обов’язки та зміни в освіті

Ухвалений закон також передбачає скасування низки спеціальних умов для українських біженців, щоб більшою мірою прирівняти їх до інших іноземців.

Зокрема, на українців поширять вимоги щодо обов’язкової участі у заходах із працевлаштування, які можуть передбачати навантаження до 37 годин на тиждень.

Також скасовуються окремі спеціальні можливості для навчання українською або англійською мовами та дистанційного навчання.

Ця частина законодавчих змін має набути чинності 1 січня 2027 року.

Обмеження для українців, які підлягають мобілізації

Із вересня 2026 року в Данії вже діють обмеження щодо надання дозволів на проживання особам, які підпадають під правила мобілізації в Україні або не виконали своїх військових обов’язків.

Нові обмеження за регіоном проживання доповнять ці правила. Рішення щодо кожного заявника ухвалюватиме Імміграційна служба Данії.