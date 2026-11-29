ППО, ситуація на фронті та проблеми з енергетикою: Зеленський розповів про підсумки нарад

У 24-поверховому житловому будинку загорілися квартири на 14-му та 15-му поверхах. Загальна площа пожежі становить 300 квадратних метрів.

Про це повідомили ДСНС та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа .

Увечері в неділю, 29 листопада, російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого виникла масштабна пожежа у житловій багатоповерхівці. Постраждали двоє людей, серед них — 6-річний хлопчик.