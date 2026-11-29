У ніч на неділю, 29 листопада, у районі Чаєлі турецької провінції Різе впав і вибухнув безпілотник українського виробництва FP-1. Внаслідок вибуху пошкоджено чотири житлові будинки, загиблих і постраждалих немає.

Про це пише видання Cyprus Inform із посиланням на турецькі ЗМІ та місцеву владу.

Інцидент стався близько 01:30 за місцевим часом. Мешканці повідомили екстреним службам про потужний вибух.

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Жандарми, які прибули на місце події, виявили на чайній плантації уламки крила та фюзеляжу безпілотника.

За результатами розслідування адміністрація провінції Різе ідентифікувала апарат як ударний безпілотник FP-1 виробництва української компанії Fire Point.

На місці падіння утворилася вирва площею близько 70 квадратних метрів. Вибуховою хвилею вибило вікна у чотирьох житлових будинках.

За словами місцевих мешканців, від вибуху тремтіли шибки у будівлях навіть за кілометр від епіцентру.

Жандармерія оточила територію та обмежила доступ до місця падіння безпілотника.

За яких обставин український дрон опинився на території Туреччини, у повідомленні не уточнюється.