У Туреччині розбився транспортний вертоліт S-70: загинули четверо військових

Увечері 12 листопада в турецькій провінції Малатья розбився військовий вертоліт S-70. Унаслідок катастрофи загинули четверо військовослужбовців, які перебували на борту.

Про це повідомляють Associated Press та турецьке агентство Anadolu.

Аварія сталася в районі Саманкьой округу Єшилюрт, на південній околиці міста Малатья. Причини падіння вертольота поки не встановлено. Після падіння біля будівель уламки машини спалахнули.

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За інформацією турецького агентства Demirören, полум’я поширилося на сусідній житловий будинок. Водночас повідомлень про постраждалих на землі не надходило.

На місце катастрофи працюють поліція, пожежники та медичні бригади.

Як уточнює Anadolu, губернатор провінції Малатья Седдар Явуз разом із військовими посадовцями оглянув місце падіння вертольота.

Прокуратура Малатьї розпочала розслідування обставин авіакатастрофи. Для цього призначили заступника головного прокурора та двох прокурорів.

Sikorsky S-70 — транспортний вертоліт, який широко використовують військові різних країн. До цього сімейства належить Black Hawk, здатний перевозити до 11 військовослужбовців, не враховуючи екіпажу.

На північ від Малатьї розташована велика авіабаза ВПС Туреччини — 7-ма головна база реактивної авіації.

Відео: Anadolu Ajansı