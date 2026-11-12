Від морозу до +20°: Україну накриє різкий температурний контраст, у Карпатах очікуються хуртовини

13 листопада на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах очікуються сильні опади, ожеледиця та пориви вітру до 30 м/с. Через небезпечні погодні явища синоптики оголосили другий, помаранчевий рівень небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На Прикарпатті прогнозують значні дощі, на Закарпатті та в Карпатах очікуються зливи. Вдень опади переходитимуть у сніг, синоптики попереджають про ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. На Прикарпатті та Закарпатті пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с, а на високогір’ї Карпат до 25–30 м/с. Удень у горах прогнозують хуртовини.

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“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, — попередили в Укргідрометцентрі.

У південних та більшості центральних областей уночі та вранці очікується туман із видимістю 200–500 метрів. Для цих регіонів оголошено перший, жовтий рівень небезпеки.

Складні погодні умови спричинить активний атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном над Італією. Перед фронтом із півдня надходитиме дуже тепле повітря, тоді як удень у західні області почне проникати холодна повітряна маса. Унаслідок цього в Україні виникне значний температурний контраст, посилиться вітер та пройдуть дощі різної інтенсивності.

Уночі температура становитиме +3…+8 °C, у південній частині країни +7…+12 °C.

Удень у більшості областей прогнозують +9…+14 °C, на півдні та в більшості центральних областей повітря прогріється до +15…+20 °C.

Натомість на крайньому заході температура становитиме лише +3…+8 °C, а в Карпатах знизиться до 0…-3 °C.