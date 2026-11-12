Зеленський анонсував зустріч Коаліції охочих у Берліні наступного тижня

Наступного тижня в Берліні запланована зустріч Коаліції охочих, присвячена подальшій підтримці України. Головними темами стануть ракети для ППО, енергетична допомога, фінансова підтримка та гарантії безпеки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками багатосторонньої зустрічі з партнерами 12 листопада в Дубліні.

“Дякую Енді Бернему за організацію. Вдячний Емманюелю Макрону, Фрідріху Мерцу, Дональду Туску, Петтері Орпо, Андрісу Кулбергсу, Крістену Міхалу, Метте Фредеріксен, Гітанасу Наусєді, Міхолу Мартіну, Джорджі Мелоні, Марку Карні, Ульфу Крістерссону, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, Марку Рютте та Каї Каллас за участь”, — зазначив Зеленський.

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Учасники обговорили посилення підтримки України на тлі постійних російських атак. Передусім ішлося про ракети для протиповітряної оборони, енергетичну допомогу та будівництво нових укриттів. Окрему увагу приділили фінансовій стійкості України, новим внескам до програми PURL та гарантіям безпеки.

“Розраховуємо на підтримку партнерів у всіх цих питаннях. Наступного тижня в Берліні запланована зустріч Коаліції охочих, де ми продовжимо нашу координацію”, — повідомив Зеленський.

Зеленський відзначив новий пакет британських санкцій проти російського нафтового сектору: Велика Британія стала першою країною, яка запровадила обмеження проти всіх десяти найбільших виробників нафти в Росії.

Також сьогодні під час окремої зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Зеленський розповів про переговори в Абу-Дабі.

Він наголосив на необхідності повноцінної участі Європи в переговорах із Росією, особливо щодо європейської безпеки, підтримки України та майбутніх зобов’язань європейських країн.

Сторони також обговорили додаткову допомогу Україні для проходження зими. Київ розраховує найближчим часом отримати енергетичні та гуманітарні пакети, а також допомогу з укриттями.

Крім того, узгодили позиції щодо відкриття останніх двох переговорних кластерів і подальших кроків на шляху вступу України до ЄС.

На зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Зеленський порушив питання дефіциту ракет для протиповітряної оборони та перебоїв у роботі Starshield.

Лише за перший тиждень листопада Росія запустила 115 ракет різних типів, тисячі керованих авіабомб та реактивних “шахедів”. Перебої в роботі Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях суттєво ускладнюють перехоплення російських реактивних дронів.

“Тепер, коли активізувались тристоронні перемовини, важливо, щоб Україна не була з порожніми пусковими ППО і мала як захистити себе. Штучні обмеження не працюють на мир — вони працюють на агресора”, — наголосив Зеленський.

Президент подякував Рютте за готовність допомагати Україні з ракетами PAC-2 і PAC-3.