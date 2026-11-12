        Події

        Росія вдарила двома ракетами по об’єкту Нафтогазу на Чернігівщині: руйнування серйозні

        Галина Шподарева
        12 Листопада 2026 18:38
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        Пожежа на нафтогазовому об'єкті на Чернігівщині / Фото: Нафтогаз
        Пожежа на нафтогазовому об'єкті на Чернігівщині / Фото: Нафтогаз

        Удень 12 листопада російські війська завдали удару двома ракетами по нафтогазовому об’єкту Групи Нафтогаз у Чернігівській області. Підприємство зазнало серйозних руйнувань.

        Про це повідомили у Групі Нафтогаз.

        Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання. Повністю оцінити наслідки удару наразі неможливо через безпекову ситуацію.

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        Під час обстрілу всі працівники перебували в укритті. Постраждалих немає.

        “Це черговий цілеспрямований удар Росії по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими”, — підкреслили в Нафтогазі.


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