Росія вдарила двома ракетами по об’єкту Нафтогазу на Чернігівщині: руйнування серйозні

Удень 12 листопада російські війська завдали удару двома ракетами по нафтогазовому об’єкту Групи Нафтогаз у Чернігівській області. Підприємство зазнало серйозних руйнувань.
Про це повідомили у Групі Нафтогаз.
Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання. Повністю оцінити наслідки удару наразі неможливо через безпекову ситуацію.
Під час обстрілу всі працівники перебували в укритті. Постраждалих немає.
“Це черговий цілеспрямований удар Росії по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими”, — підкреслили в Нафтогазі.