В Іспанії понад 3 млн людей вийшли на страйк через житлову кризу: понад 100 затриманих

Понад 3 млн людей взяли участь у загальному страйку в Іспанії через зростання вартості житла, оренди та кількості виселень. Під час сутичок, переважно в Мадриді та Барселоні, поліція затримала щонайменше 115 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Страйк відбувся 11 листопада менш ніж за три тижні до дострокових парламентських виборів. Великі демонстрації пройшли в Мадриді, Барселоні та інших містах країни.

Реклама

Реклама

Увечері в Барселоні після завершення основної ходи сталися сутички з поліцією, на вулицях підпалювали меблі.

У Мадриді спецпідрозділи застосували пінні кулі, сльозогінний газ і перцеві балончики для розгону протестувальників біля площі Іспанії.

Поліція повідомила про щонайменше 115 затриманих по всій країні через інциденти, пов’язані зі страйком, зокрема блокування офісів та промислових зон.

Amnesty International заявила, що зафіксувала випадки надмірного застосування сили поліцією, зокрема удари кийками по мирних демонстрантах і невибіркове застосування перцевого газу.

Міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка 12 листопада наказав провести розслідування цих інцидентів.

Перший загальний страйк за 14 років

Це був перший загальний страйк в Іспанії з 2012 року, коли працівники протестували проти політики жорсткої економії під час боргової кризи єврозони.

За даними Спілки орендарів, у нинішніх протестах взяли участь понад 3 млн людей — працівники, студенти, пенсіонери, орендарі, самозайняті та безробітні.

Профспілки назвали страйк успішним, хоча активність суттєво відрізнялася залежно від регіону. Найбільша підтримка була в прибережних районах, де житлова проблема особливо гостра.

Профспілки UGT і CCOO заявили, що участь у страйку в портах та автомобільній промисловості сягала 90%. Повністю зупинялася робота, зокрема, заводів Volkswagen у Наваррі та SEAT у Барселоні.

Оренда майже дорівнює зарплаті молоді

За даними центрального банку Іспанії, країні бракує приблизно 750 тис. квартир і будинків, а до 2028 року дефіцит може перевищити мільйон.

Середня орендна плата становить 1176 євро на місяць — близько 98,7% середньої місячної зарплати молодої людини, за даними Молодіжної ради Іспанії.

На одній із головних торговельних вулиць Мадрида, Гран-Віа, під час протестів закрилися магазини Primark, H&M та Pull&Bear.

“Мені 36 років, і я досі не можу переїхати й жити самостійно. Оренда постійно дорожчає, ціни на житло постійно зростають, і це просто неможливо”, — розповів Reuters житель Мадрида Хесус Гонсалес.

Страйк відбувся після кількох тижнів протестів, спричинених виселенням та подальшою смертю 87-річної жінки в Мадриді.

Минулого місяця парламент також відхилив урядові декрети, спрямовані на обмеження виселень і стримування зростання орендної плати. Після цього прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив дострокові вибори на 29 листопада.