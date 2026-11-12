Українка Катерина Садурська першою у світі пірнула на 90 метрів без ласт

Українська фрідайверка Катерина Садурська стала першою жінкою в історії, яка занурилася на глибину 90 метрів без ласт. Вона встановила новий абсолютний світовий рекорд у дисципліні з постійною вагою без ласт (CNF).

Про рекорд Садурська повідомила у Threads.

Рекордне занурення відбулося 11 листопада під час міжнародних змагань AIDA Blue Element November 2026 на Карибах. Українка подолала 90 метрів на одному вдиху без ласт.

Реклама

Реклама

“Сьогодні прокинулась і стала першою жінкою в історії, що пірнула на 90 метрів без ласт”, — написала спортсменка.

Це десятий світовий рекорд Садурської в цій дисципліні за останні чотири роки. Перший вона встановила у 2023 році, занурившись на 73 метри.

Нинішній результат українки на 11 метрів перевищує показник найближчої конкурентки — 79 метрів.

У липні Садурська намагалася встановити рекорд на глибині 89 метрів, однак після травми, лікування та курсу антибіотиків вийшла на старт у виснаженому стані. Під час тієї спроби вона вперше за десять років спортивної карʼєри втратила свідомість на фініші та була дискваліфікована.

За словами фрідайверки, цей досвід змусив її переглянути підхід до підготовки.

Садурська також розповідала, що через відсутність можливостей для глибоководних занурень в Україні під час повномасштабної війни змушена постійно переїжджати між країнами заради тренувань.

Новий рекорд спортсменка присвятила українським захисникам.

“Моя спроба сьогодні — це нагадування світу про незламність і непереможну силу українського народу, який продовжує битися до кінця і не здається ні під безперестанним вогнем, ні в умовах суцільної відсутності води, тепла, світла та комунікацій”, — заявила Садурська.

Катерина Садурська є учасницею Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро та 11-разовою чемпіонкою.