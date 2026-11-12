Поліція та СБУ затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці

На Київщині правоохоронці затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада поблизу пункту тимчасової дислокації підрозділу Національної гвардії. Сімом затриманим повідомили про підозри та взяли їх під варту.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними поліції, одна з організаторок подій — місцева жителька — видавала себе за медпрацівника державної екстреної медичної допомоги та підбурювала людей до сутичок.

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Її та ще двох спільників затримали й повідомили їм про підозри.

Правоохоронці також встановили інших активних учасників подій у Петропавлівській Борщагівці.

Серед затриманих — 18-річний уродженець Запорізької області, який понад чотири роки перебував на тимчасово окупованій території України, а кілька місяців тому переїхав на Київщину.

За інформацією поліції, під час сутичок він трощив автомобілі патрульної поліції та автобус Національної гвардії.

Співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили сімом затриманим про підозри за ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.