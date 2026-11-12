Росія запустила по Україні 123 дрони та ракети: що збила ППО

У ніч проти 12 листопада Росія атакувала Україну балістичними та протикорабельними ракетами, а також 123 безпілотниками різних типів. Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила п’ять дронів “Бандероль/Дань-Т” та 89 інших БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські війська застосували балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23/С-400 та протикорабельні ракети “Циркон”.

Реклама

Реклама

Ракетні пуски здійснювалися з Брянської, Воронезької та Курської областей РФ.

Також Росія запустила 123 ударні БпЛА типу Shahed, “Гербера”, S8000 “Бандероль/Дань-Т” та дрони-імітатори типу “Пародія”. Із загальної кількості 73 Shahed були реактивними.

Безпілотники запускали з напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ і Міллерово в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Серед 89 збитих або подавлених Shahed, “Гербер” та інших безпілотників 51 був реактивним Shahed.

Станом на 08:00 кілька ударних безпілотників ще перебували в повітрі, бойова робота тривала.

Повітряні сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на 18 локаціях.